Co można wylosować podczas loterii na 31. finale WOŚP w Wolsztynie

Każda z miejscowości, organizujących u siebie finał, zapewnia osobom, biorącym w nim udział, moc atrakcji. Głównym celem tych imprez jest zbiórka pieniędzy, które w tym roku przekazane zostaną na walkę z sepsą. Środki zapewnić mają m. in. loteria fantowa. Na każdym z tych wydarzeń będzie ona dostępna i z pewnością obfituje w bardzo ciekawe rzeczy. My przyjrzeliśmy się co w ofercie będzie miał wolsztyński sztab. Już jest ciekawie, a to jeszcze nie koniec, ponieważ zbiórka fantów nadal trwa.

Do wygrania jest: voucher na masaż, na romantyczny pobyt w spa, piękne obrazy, gadżety z WOŚP oraz Parowozowni. Wydaje nam się, iż nikt nie będzie zawiedziony z tego co wylosował. Zobaczcie w galerii co jeszcze może wam się przytrafić .