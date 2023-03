Dni Matematyki w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Wielu z nas unika matematyki i często bywało z nią na bakier, to wydaje nam się, że po takich wydarzeniach, jak Dni Matematyki, które zostały zorganizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie, dało by szanse tej dziedzinie nauki. Uczniowie i nauczyciele tej placówki pokazali, że matematyka to nie tylko liczby i trudne obliczenia.

W dniach 16 – 17 marca 2023 roku w ramach wydarzenia młodzież uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny oraz w innych konkursach przygotowanych przez nauczycieli matematyki. Był m.in. konkurs plastyczny, poetycki, rozgrywki w rummicuba, sudoku czy tangramy oraz na zapamiętywanie znaków rozwinięcia dziesiętnego liczby PI.