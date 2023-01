Działo się w Przemęcie podczas 31. Finału WOŚP. Zobaczcie zdjęcia!

W Przemęcie 31.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się od wyruszenia konwojów, które przemierzyły całą gminę. Oficjalne otwarcie miało miejsce o godzinie 13 na sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka. Następnie wystąpiły dzieci z przedszkola w Buczu, Kluczewie, Nowej Wsi i Przemęcie, które przepięknie tańczyły.

Kolejną atrakcją był pokaz judo - to co się działo na macie wprawiało oglądających w zachwyt, ale i też w lekkie przerażenie. Jednak, jak wszystkich, wcześniej uspokojono, iż to są zawodowcy i wiedzą co robią.

Na scenie wystąpili jeszcze: