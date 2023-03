Dzień Sołtysa 2023. Poznajcie sołtysów z powiatu wolsztyńskiego! Martyna Pawelska

Dzień Sołtysa to moment, w którym możemy docenić, bardziej niż na co dzień, ciężką pracę włodarzy naszych małych i dużych wsi. To właśnie oni integrują całą miejscowość i starają się, aby mieszkańcy czuli, że przynależą do społeczności. To m.in. dzięki nim mamy piękne, zadbane i godne pochwały wsie - na miarę dzisiejszych czasów.