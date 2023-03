Hobbysta przez wielkie "H" - rozmowa z Bartoszem Fudali rekordzistą Polski w 48 godzinnym biegu

Jak wrażenia po zawodach? Jak Ci się podobało w Tajwanie?

Jestem bardzo zadowolony. Abstrahując od biegu, to sama podróż była dla mnie także wyzwaniem i przygodą. Całkowicie nowy kraj, klimat i ciekawa kultura – otwarci ludzie. Jest to bardzo życzliwy, uśmiechnięty i pomocny naród, oni naprawdę wyrażali szczerą chęć pomocy. Azjaci uwielbiają także robić dużo zdjęć i są dość głośni. Czasami to już nawet irytowało, ponieważ utrudniało skupienie podczas biegu. Natomiast nawiązując do biegu, to organizacja była bardzo dobra i czułem ogromny nakład pracy tych sympatycznych ludzi. Dla mnie bardzo ważne było to, że zaproszone były osoby z całego świata i miałem szansę potwierdzić statystyki, według których w roku 2022 wybiegałem trzeci najlepszy wynik na świecie w biegach 48h.