Jedyny taki projekt na świecie rozpoczęty w Wolsztynie Martyna Pawelska

Medycyna rozwija się coraz bardziej i szybciej. Dla nas jest to powód do radości, bo co gdyby ktoś, kiedyś powiedział, że wasze pociechy mogą uniknąć kilku stresujących wizyt u stomatologa, ponieważ badania będą odbywać się w komfortowej przestrzeni, czyli np. we własnym pokoju? Uwierzylibyście? Teraz jest to możliwe! Właśnie z takim projektem, jedynym na całym świecie, wystartowano w Niepublicznej Szkole Bloom w Wolsztynie. Dowiedz się więcej o tym postępie stomatologiczno-ortodontycznym.