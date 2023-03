Już w niedzielę Charytatywny Maraton Fitness na Dzień Kobiet w Chobienicach. Nie może Cię zabraknąć!

Już w niedzielę Charytatywny Maraton Fitness na Dzień Kobiet w Chobienicach

Cel wydarzenia, to wsparcie Edyty Ksiąg, która walczy ze śmiertelną chorobą, jaką jest nowotwór. Podczas maratonu dostępna będzie puszka - do niej można wpłacać datki. Dobra zabawa i pomaganie to wspaniałe połączenie. Zachęcamy do odwiedzenia Ostoi i rozgrzania swojego ciała do czerwoności.

Poniżej podajemy harmonogram zajęć.

15:00-16:30 ZUMBA

prowadzące: Marita Piechowiak, Asia Walkowiak, Asia Łodyga, Julia Hildebrand-Matuszak

16:30-17:00 Aerobik

prowadząca Anita Jaźwiecka

17:00-17:30 ABS -płaski brzuch

prowadząca Alicja Farat

17:30-18:00 TABATA

prowadzący Rafał Kimstacz