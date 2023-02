Kalendarz zielarski. Sprawdź, jakie zioła można zbierać w poszczególnych miesiącach!

Ziołolecznictwo inaczej fitoterapia to dziedzina, która jest znana już od wielu, wielu lat. W momencie kiedy wynaleziono antybiotyki, czyli kiedy rozwinęła się farmakologia, leczenie naturalnymi sposobami zostało zagrożone. Jednak z czasem, kiedy ludzie zwrócili uwagę na to, jak wiele skutków ubocznych powodują różne leki, zaczęli powracać do ziół i metod leczenia stosowanych przez nasze babcie i dziadków.