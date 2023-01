Kiedy kawiarnia w Parku Miejskim zostanie otwarta dla klientów?

Realizacja tego zadania do dnia dzisiejszego ma swoich przeciwników i zwolenników. Jedni uważają, że zamiast budynku lepiej było by postawić food trucki, a inni cieszą się, iż będą mogli np. zimą wejść do ciepłego pomieszczenia na gorącą herbatę. Niektórzy uważają, że ta inwestycja nigdy się nie zwróci a co gorsza, w pewnym momencie zduplikuje usługi, które będą świadczone w pałacu. Inni twierdzą, iż Polakowi nigdy się nie dogodzi.