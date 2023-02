Kolizja autokaru z samochodem osobowym w Błotnicy [AKTUALIZACJA]

Kolizja autokaru z samochodem osobowym w Błotnicy

Dziś (tj.10 lutego) w Błotnicy ok. godziny 9:30 autokar zderzył się z samochodem osobowym. Na miejscu pracowały dwa zastępy OSP Przemęt i Mochy, trzy zastępy JGR Wolsztyn oraz policja i ZRM z Wolsztyna. Autokar, biorący udział w kolizji przewoził 46 osób. Były to głównie dzieci ze szkoły w Mochach, które jechały w ramach ferii do Leszna. Na szczęście żadnemu dziecku nic się nie stało. Tylko jedna dziewczynka skarżyła się na ból łokcia.

-Sprawcą zdarzenia była kierująca pojazdem osobowym, która na prostym odcinku drogi zjechała na przeciwległy pas. Doprowadziła do zderzenia z autobusem. Samochód został dość mocno uszkodzony, pomimo tego kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń. Każdy z kierujących, biorących udział w zdarzeniu, był trzeźwy. Sprawczyni kolizji otrzymała mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 10 punktów karnych

- poinformował nas oficer prasowy wolsztyńskiej policji Wojciech Adamczyk.