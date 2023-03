Konkurs Tańca w Wolsztyńskim Domu Kultury. Taneczne talenty z gminy Wolsztyn

Na początku wystąpiły dzieci w wieku 6-9 lat. Mali miłośnicy tańca pokazali, że wiek nie gra żadnej roli, bo jeśli ma się talent, to na scenie można robić zadziwiające rzeczy. Dłonie same składały się do oklasków, a widowni udzielała się energia, którą tworzyli młodzi tancerze. Kolejni byli zawodnicy w wieku od 10-13 lat. W tej kategorii także umiejętności nie brakowało. Wygimnastykowane ciała, poczucie rytmu, czerpanie radości z danej chwili - wszystko się zgadzało. Na koniec na deski wkroczyły formacje. Podniosły temperaturę na sali oraz widzów z krzeseł. Konkurs był wspaniałym wydarzeniem, dającym przede wszystkim radość utalentowanej młodzieży, a o to tutaj przede wszystkim chodzi.

Laureatami zostali:

w kategorii solo (6-9 lat)

I miejsce - Marcelina Zielenda oraz Tomasz Sroka

II miejsce - Martyna Walotka oraz Agata Niemyt

III miejsce - Antonina Zroralska oraz Wojtek Jędrzejczak

wyróżnienia otrzymali: Urszula Basińska, Sonia Talukder oraz Agata Wajs