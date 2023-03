Motocykliści z Wolsztyna powitali wiosnę symbolicznym utopieniem Marzanny

Dziś (tj.18 marca) w godzinach około południowych Wolsztyn żył nadchodzącą wiosną i motocyklami. Członkowie Wolsztyńskiego Towarzystwa Motocyklowego zorganizowali atrakcję, którą podziwiali mieszkańcy. Dokładnie chodzi tutaj o powitanie wiosny. Najpierw wszyscy zebrali się na parkingu na ulicy Komorowskiej, aby później przejechać przez miasto i pojawić się na Rynku. Tam wielu ludzi, zainteresowanych pięknie prezentującymi się maszynami, ale także zaciekawionych samym wydarzeniem, robiło zdjęcia.

Następnie cała grupa miłośników motocykli odpaliła swój sprzęt i wyruszyła w kierunku molo, gdzie odbyło się symboliczne utopienie Moto - Marzanny. Wszyscy z uśmiechem na ustach i z energiczną muzyką pożegnali zimę i już teraz z utęsknieniem wyczekują rozpoczęcia sezonu.

Warto wspomnieć, iż WTM poinformowało już, kiedy odbędzie się inauguracja sezonu. Jest to 30 kwietnia! Tak więc bliżej niż dalej, a dzisiejsze wydarzenie można określić mianem wstępu do tego, co się będzie działo na koniec przyszłego miesiąca.