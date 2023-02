Niagara Klub Morsów na 20. Zlocie Morsów w Mielnie - tropikalne klimaty

W czwartek 9 lutego rozpoczął się 20. Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. Trwał do 12 lutego i przez te 3 dni obfitował w wiele atrakcji.

-Za nami wyjątkowa edycja Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. Wyjątkowa, bo urodzinowa. Zlot w 2023 roku to 20 jubileusz imprezy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wiele niespodzianek. Było jeszcze więcej atrakcji, jeszcze więcej morsów i jeszcze zimniej na termometrach! Okrągłe urodziny były też okazją do wspomnień poprzednich edycji Zlotu, ale też do rozpoczęcia kilku nowych tradycji. Do wody weszło razem 8893 Morsów i Foczek