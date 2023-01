"Niech żyje bal..." - studniówka Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Studniówka, czyli w przybliżeniu pozostało tylko albo aż 100 dni do egzaminu dojrzałości. Jednak tego wieczoru nikt nad tym specjalnie się nie rozwodził. To był czas, w którym wszyscy postanowili się świetnie bawić i wykorzystać go w 100% i to co się działo na parkiecie, było tego dowodem.

Maturzyści, Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, bawili się na swoim balu w "Toscani" w Włoszakowicach. Wspaniale udekorowana sala, pięknie wyglądający ludzie, doborowe towarzystwo oraz rytmiczna muzyka i dobre poprowadzenie zabawy przez DJ Smile Factory - to są elementy dobrej zabawy, które w połączeniu dadzą genialną studniówkę i taka miała miejsce 20 stycznia. Ta data zostanie z pewnością zapamiętana przez osoby, uczestniczące w tym wydarzeniu.

Kiedy tylko DJ Smile Factory zagrał pierwsze melodie, parkiet wypełnił się po brzegi. Młodzi ludzie nie czekali na nic, od razu ruszyli do zabawy. W końcu jest to dzień psychicznego resetu. Tego dnia głowy były wolne od działań matematycznych, lektur i dat historycznych. W tamtej chwili nikt nie myślał o nadchodzącej maturze.