"Nowe życie starej fotografii - codzienność mieszkańców gminy Siedlec sprzed lat" Martyna Pawelska

Stare fotografie to coś, co pozwala nam wrócić wspomnieniami do chwil, które przeżyliśmy albo poznać ciekawe historie naszych dziadków. Takimi fotografiami zajmuje się Wiktoria Leśnik - daje im nowe życie, aby jak najdłużej z nami pozostały. Już jutro każdy z nas będzie miał możliwość podziwiać efekty jej pracy podczas wystawy w ośrodku kultury w Siedlcu.