Nowy punkt gastronomiczny na mapie Wolsztyna. Bistro Dworcowa już otwarte!

Około 2 lata lokal gastronomiczny na dworcu w Wolsztynie czekał na swojego właściciela. Przetargi były ogłaszane, a chętnych brakowało. Przełom nastąpił w grudniu, kiedy to do przetargu przystąpiła zielonogórska firma z branży cukierniczek i piekarskiej. Dzięki temu dziś, czyli 1 marca, na dworcu rozpoczął działalność nowy punkt gastronomiczny o nazwie Bistro Dworcowa.

Lokal otwarty jest od poniedziałku do niedzieli, od godziny 7 do 17. Ma bogatą ofertę - klienci będą mogli kupić kanapki, sałatki, pączki, zimne i ciepłe napoje oraz typowe dania obiadowe. Śniadania dostępne będą do godziny 12. Natomiast po południu w ofercie pojawi się obiad - codziennie serwowane będzie coś innego. Na Facebooku bistro, każdego poranka, zostanie opublikowana informacja, jaki obiad w dany dzień jest przygotowywany.