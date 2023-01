"Odkrywamy Wolsztyn zimą" - zabawa dla najmłodszych w trakcie ferii Martyna Pawelska

Zbliżają się ferie zimowe. To czas, aby uczniowie odpoczęły od zajęć lekcyjnych i poświęciły te dwa tygodnie na rozrywkę. Jedną z propozycji, którą przedstawiły instytucje kultury, sportu i promocji z gminy Wolsztyn, jest zbieranie pieczątek do paszportu - 9 pieczątek to nagroda! Poznajcie szczegóły zabawy.