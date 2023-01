Parkiet zapłonął! Tak się bawią maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie

Studniówka, czyli w przybliżeniu pozostało tylko albo aż 100 dni do egzaminu dojrzałości. Jednak tego wieczoru nikt nad tym specjalnie się nie rozwodził. To był czas, w którym wszyscy postanowili się świetnie bawić i wykorzystać go w 100% i to co się działo na parkiecie, było tego dowodem.

Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie bawili się na swoim balu w "Toscani" w Włoszakowicach i chyba nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wielu z nich jest tanecznie uzdolnionych. Skoczne hity, które puszczał DJ, nie pozwalały na stanie w miejscu. To co się działo na parkiecie, to był istny ogień. Jednak poza świetnym tańcem, można było zaobserwować czerpanie radości z tej wspólnej imprezy. Każdy pięknie ubrany, z pięknym uśmiechem doskonale wykorzystał ten wieczór. Życzymy wszystkim bolących nóg na drugi dzień, ale i też jeszcze jednego dnia odpoczynku - po takim balu jest to wyższa konieczność.