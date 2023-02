Piękni maturzyści z Powodowa na wspólnych zdjęciach

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Wspaniała impreza, zakończyła się, jak zwykle za szybko, ale dzięki m.in. Julii Bimek, została uchwycona w obiektywie aparatu i pozostanie z wszystkim jeszcze długi czas.

Z pewnością maturzyści odsypiają dobrą zabawę, ale my postanowiliśmy pokazać wam jeszcze, jak pięknie wyglądali - bo to kwestia, o której musimy wspomnieć. Kobiety w balowych sukniach z nienagannym makijażem. Mężczyźni w eleganckich garniturach i idealnie ułożonymi włosami. Cudownie widzieć w jednym miejscu, tak wielu energicznych, wspaniałych i cieszących się daną chwilą młodych ludzi. I choć dzisiaj studniówka jest dla was tylko wspomnieniem to pamiętajcie:

„Wspomnienia można opowiadać setki razy. To przecież najlepsze co się ma z życia.” – Jean–Claude Izzo.

I tego życzymy tegorocznym maturzystom, aby ten miniony wieczór, ale także cały czas spędzony w szkole, został w ich pamięci do końca życia i żeby pielęgnowali tę pamięć.