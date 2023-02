Pierwsza Polka, która przeskoczy 7 metrów? Rozmowa z Nikolą Horowską - halową mistrzynią Polski seniorek w skoku w dal

Pierwsze co, to gratuluję złotego medalu. Jak wrażenia po zawodach? Po osiągnięciu tego sukcesu.

Jest duży odzew z zewnątrz. Dużo ludzi nam gratuluje i jest to bardzo miłe. Nie sądziłam, że aż tyle osób to oglądało. Zauważyłam też, że z każdym rokiem jest tych kibiców coraz więcej – co mnie bardzo cieszy. Ja i mój trener jesteśmy bardzo zadowoleni, bo odhaczyliśmy taki mały punkt po drodze do tych sukcesów, które chcemy osiągnąć latem. Jesteśmy zadowoleni i widzimy, że ta nasza współpraca idzie w dobrym kierunku, także cieszy nas to bardzo.

Opowiedz nam coś o zmianie dyscypliny. Biegałaś na 200m, teraz sukces w soku w dal. Skąd ta zmiana?