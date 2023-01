Pomóżmy dzieciom ze szkoły w Starym Widzimiu wygrać konkurs!

Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu wzięła udział w konkursie organizowanym przez Pekao. Konkurs nosi nazwę #AleAkcja i ma za zadanie promować uprawianie sportu od najmłodszych lat. Szkoła z gminy Wolsztyn długi czas utrzymywała się na pierwszym miejscu. Pomóżmy im wrócić na szczyt i wygrać!

Aby pomóc uczniom wygrać tę akcję trzeba na nich zagłosować. TUTAJ LINK

Kliknij w link, zarejestruj się na stronie i oddaj głos na Szkołę Podstawową w Starym Widzimiu. Głosy można oddawać do 31 stycznia. Zagłosować można tylko raz dziennie.

-Halo bliscy i dalsi znajomi! W imieniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu bardzo proszę o Wasze wsparcie w konkursie, w którym bierzemy udział. Do wygrania są pieniądze na sprzęt sportowy oraz spotkanie ze sportowcami. Walczymy o 1 miejsce!! Długo byliśmy na prowadzeniu lecz niestety spadliśmy na miejsce 2. My się nie poddajemy. Pomożecie? Liczymy na Was!