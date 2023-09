Prasówka Wolsztyn 22.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wolsztynie nie minęło Cię nic ważnego

Czapki damskie już od jakiegoś czasu to ważny element kobiecej garderoby. Zapewniają nie tylko komfort cieplny, ale są też ważną częścią kobiecego wizerunku. Jakie czapki są modne tej jesieni? Zobacz przegląd trendów na sezon 2023/2024 oraz kolory nakryć głowy, w których wyjątkowo korzystnie będą wyglądały pięćdziesięciolatki.

W sobotę, 30 września wszyscy mali panowie będą świętować swój dzień. Dzień Chłopaka, to dobra okazja, by spędzić ten czas w inny sposób. Mamy dla Was kilka propozycji jak fajnie zorganizować dzień chłopaka w przedszkolu i szkole.