"Próba ognia" - gra dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Gdyby nie młode pokolenie, to istnienie każdej ochotniczej straży pożarnej było by pod znakiem zapytania. Dzieci oraz młodzież, wstępujące w szeregi drużyn pożarniczych, uczą się najważniejszych dla strażaka umiejętności: oddania, bezinteresowności, współpracy i profesjonalizmu. Umożliwia to m.in. symulacyjna gra planszowa "Próba ognia".

Jest ona przeznaczona dla zespołów 7-8 osobowych w wieku 12+. Podczas rozgrywki ścierają się ze sobą żywioł i zastępy straży pożarnej. Gra przygodowa o wielu wariantach, rozwija podstawowe kompetencje społeczne i uczy zasad ochrony przeciwpożarowej.

Ową grę wydała Fundacja ORLEN, która w swoim projekcie Ambasador gry "Próby ognia", przeszkoliła osoby, które propagują grę w każdym województwie i przeprowadzają pokazowe rozgrywki w swoim regionie. Drużyna zyskuje grą planszową, a opiekun drużyny wsparcie merytoryczne ambasadorów.

Aby pozyskać grę, musisz zaprosić jeden z zespołów instruktorskich - w Wielkopolsce działają dwa. Ambasadorzy po przeprowadzonej grze pozostawią jeden egzemplarz dla drużyny.