Rekrutacja 2023/2024. Szkoły ponadpodstawowe z powiatu wolsztyńskiego czekają na Ciebie!

Uczniowie 8 klas szkół podstawowych niedługo staną przed ważnym wyborem. Będą musieli zdecydować, w jakiej szkole chcą kontynuować naukę. Wybór placówki ponadpodstawowej nie jest łatwy, ponieważ nie każdy wie, co chciałby w życiu robić, jaką ścieżką podążać. Z pomocą wyszło Starostwo Powiatowe, które stworzyło Powiatowy Informator Edukacyjny. Uwzględniono w nim wszystkie informacje, o każdej szkole z powiatu wolsztyńskiego. Sprawdź, czy jest coś co Cię zainteresuje!

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

Termin składania dokumentów wygląda następująco:

od 15 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku do godz. 15

-złożenie wniosków wraz z dokumentami , w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

od 23 czerwca 2023 roku do 10 lipca 2023 roku do godz. 15

-uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.