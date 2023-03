Ruszył remont szkoły w Starej Dąbrowie. Jest to jedna z większych inwestycji w gminie przewidzianych na 2023 rok

Wraz z rozpoczęciem marca, został spełniony pierwszy krok w kierunku przebudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie, a mianowicie podpisano umowę, a następnie rozpoczęto prace. Wykonawcą zadania jest firma AKKBUD Sp. z o.o. z Wolsztyna, która wybrana została w drodze przetargu. Inwestycja uzyskała miano jednej z większych w gminie nie bez przyczyny. Na jej realizację przeznaczono kwotę 4.159.245 zł z czego 2 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Co zmieni się w szkole w Starej Dąbrowie?

W szkole już rozpoczęły się prace w kierunku jej modernizacji i przebudowy. Zmieni się wiele. Można powiedzieć, że placówka zyska drugą młodość. Jak poinformowała nas dyrektorka szkoły Małgorzata Schönfeld, przede wszystkim znikną piece kaflowe, które do tej pory były dość kłopotliwym źródłem ogrzewania. Pomimo tego, że w Starej Dąbrowie nie ma gazociągu, to w zamian zamontowany zostanie piec gazowy - na boisku postawiona będzie butla zawierająca to paliwo.