Spotkanie przebierańców, czyli Balik Karnawałowy w siedleckim GOK-u

Nie tylko dorośli bawią się na balach karnawałowych. Dzieci również mają wychodne i to nie byle jakie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu, 19 stycznia o godzinie 17 rozpoczęło się wydarzenie, które zapamiętają wszyscy biorący w nim udział – Balik Karnawałowy. I choć nazwa wskazywać może na coś skromnego, to nie dajcie się zwieźć, była to niezła impreza.

Dzieci przebrane za znane postacie takie, jak strażacy, policjanci, księżniczki, piraci, dinozaury, wróżki i wiele, wiele innych, szalały na parkiecie. Wszystkie zabawy, które odbywały się na sali widowiskowej, prowadziła dobrze znana z innych wydarzeń zorganizowanych dla dzieci, Fabryka Zabawy - animatorka dała z siebie 100% i świetnie potrafiła zachęcić rozbrykane pociechy do wspólnej zabawy.

Młodzi uczestnicy mieli do swojej dyspozycji różne przekąski oraz wodę – była ona niezbędna przy tak intensywnych tańcach. Z tego, jak dzieci angażowały się w proponowaną im rozrywkę oraz jaką radość im to sprawiało, można było wywnioskować, iż impreza była udana.