Studniówka ZSZ z Wolsztyna rozpoczęta polskim tańcem narodowym

Już tylko 100 dni pozostało do ważnego egzaminu dojrzałości. Z pewnością nie jeden z uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, czuje, że czas na przygotowania się kurczy, jednak tego dnia wszystkie troski odchodzą w zapomnienie. Liczy się tylko dobra zabawa.

Na studniówce przemówiła przewodnicząca rady rodziców oraz dyrektor Ireneusz Rajman, który powiedział do swoich podopiecznych, iż wzorem do naśladowania powinien być dla nich patron ich szkoły Marcin Rożek. Dodał także, iż dziękuje im za wszystkie dobre i złe chwile, które razem przeżyli. Podziękowania skierował również do nauczycieli i rodziców. Na końcu życzył dobrej zabawy.

Następnie maturzyści pięknie zatańczyli poloneza. Jest to tradycja, którą od lat podtrzymuje się w szkołach. Rozpoczęła się ona wraz z pojawieniem się egzaminów dojrzałości, które po raz pierwszy miały miejsce w 1812 roku w Prusach z inicjatywy Wilhelma von Humboldta. W 1849 roku egzamin, pod nazwą „matura”, wprowadzono w Austrii, a w roku 1869 w Rosji, co ostatecznie objęło całość ziem polskich.