Ten test wykonało tylko 10-20% Polaków. Zbadaj się! Nie bój się wiedzieć OPRAC.: Martyna Pawelska

Dlaczego osoby, które rozpoczęły życie seksualne nie robią testów w kierunku HIV? Odpowiedź jest prosta, odczuwają strach, wstyd oraz nie chcą zostać zamknięci w klatce, która nazywa się stereotypy. Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia chcą zmienić sposób myślenia Polaków i rozpoczyna kampanię społeczną #jedynytakitest. Za cel stawiają sobie wzbudzenie większego zainteresowania, głównie wśród młodych ludzi, do wykonania testu na HIV - ma być to wyraz troski o własne zdrowie. A z okazji, iż zbliżają się walentynki, warto wspomnieć o akcji i zachęcić już teraz do badań.