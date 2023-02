Uległ wypadkowi ponad 30 lat temu. Skutki tragedii nie pozwalają o niej zapomnieć

Piotr Kozioł miał zaledwie 10 lat w momencie okropnego wypadku, który zmienił całe jego życie. Maszyna formująca cegły wciągnęła jego nogę do środka. Obrażenia były bardzo rozległe i konieczna była amputacja. Po wypadku został zaopatrzony w protezę z koszem, która była ciężka i niewygodna - zamiast ułatwiać poruszanie to je utrudniała. Piotr jednak nie skupił się na trudnościach, a szukał innego rozwiązania, aby móc w miarę normalnie funkcjonować. Nauczył się poruszać przy pomocy kul ortopedycznych i korzysta z nich do dziś.