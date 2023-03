Wiosna w Wolsztynie i okolicach. Pierwsze oznaki wiosny sfotografowane przez naszych czytelników Martyna Pawelska

Mamy wiosnę! Nareszcie kalendarz wskazał wyczekiwaną datę. I choć pogoda nie do końca taka, jaką byśmy chcieli to najważniejsze jest to, że ponure dni odeszły. Wszystko nabiera barw i budzi się do życia. Dowodem na to są zdjęcia naszych czytelników, którzy w swoich ogrodach i nie tylko, już dawno znaleźli pierwsze oznaki wiosny.