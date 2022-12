Wolsztyński Klub Biegowy zaprasza do Biegu Sylwestrowego

Świętowanie Nowego Roku z lampką szampana i na zabawie tanecznej jest świetną sprawą. Jednak, czy próbowaliście rozpocząć rok w sportowym stylu? Macie szansę sprawdzić ten sposób. W piątek, 30 grudnia o godzinie 17 na Rynku w Wolsztynie rozpoczyna się Bieg Sylwestrowy. Wydarzenie jest organizowane przez Wolsztyński Klub Biegowy.

-Bieg ma charakter towarzyski, a jego celem, jest wspólne wzniesienie tradycyjnego Toastu Noworocznego.

Trasa ma długość ok. 5 km. Startujemy na wolsztyńskim Rynku, gdzie tradycyjnie robimy pamiątkowe zdjęcie. Następnie biegniemy ul. Poznańską, w kierunku Molo i dalej Promenadą im. Klemesa Modlińskiego. Koło „mostku” skręcamy w lewo i biegniemy do ul. 5 Stycznia, dalej ulicą Dworcową i Fabryczną dobiegamy do Berzyny. Następnie wybiegamy do miejscowości Adamowo i długa prostą zmierzamy do mety, która znajduje się na podwórku Pana Andrzeja, gdzie wspólnie, symbolicznie pożegnamy „Stary Rok” i powitamy „Nowy Rok”