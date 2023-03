W środę 1 marca ok. godziny 14 na drodze krajowej nr 32, a dokładnie między Kopanicą a Żodyniem na wysokości Jaromierza, miał miejsce wypadek. 20-letni mężczyzna z Nowego Tomyśla, kierując pojazdem marki fiat punto zjechał na prawe pobocze, dalej do rowu, a następnie uderzył w drzewo. Wskutek tego mocnego zderzenia z samochodu wypadł silnik. W zdarzeniu wzięła udział jedna osoba.

-Na miejsce przyjechała policja, dwa zastępy JGR z Wolsztyna, jeden OSP Kopanica oraz Zespół Ratownictwa Medycznego z Wolsztyna. Strażacy ewakuowali poszkodowanego kierowcę, który był przytomny i przekazali go ratownikom. Oni z kolei karetką przewieźli go do szpitala na dalszą diagnostykę