XI edycja biegu Tropem Wilczy w Wolsztynie

W niedzielne (tj. 5 marca) przedpołudnie w Parku Miejskim rozpoczęła się XI edycja biegu Tropem Wilczym. Organizatorami wolsztyńskiego Biegu Tropem Wilczym są Gmina Wolsztyn, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, oraz Hufiec ZHP Wolsztyn. Biegacze wystartowali w tradycyjnym biegu na 1963 metry - jest to nawiązanie do roku, w którym zginął ostatni poległy w walce Żołnierz Wyklęty. Dodatkowo w Wolsztynie odbył się bieg na dystansie 5 km.

Listę zwycięzców podamy niebawem - natomiast teraz zapraszamy na fotorelację z biegu.

Historia biegu

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.