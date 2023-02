Zestaw do ćwiczeń typu street workout jest już dostępny dla mieszkańców Wolsztyna

Mieszkańcy Wolsztyna od połowy zeszłego tygodnia, a dokładnie od 15 lutego, mogą korzystać z zestawu do ćwiczeń typu street workout. Znajduje się on w Wolsztynie w sąsiedztwie boiska Orlik przy ul. Garbarskiej. Inwestycja kosztowała 88 tys. zł i dofinansowana została ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zestaw do ćwiczeń fizycznych typu street workout składa się z kilkunastu elementów stanowiących układ funkcjonalny, czyli między innymi: