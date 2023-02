Zlot Morsów w Wieleniu. Dobra zabawa w szczytnym celu Martyna Pawelska

Jeśli nie masz planów na nadchodzącą niedzielę, to przychodzimy z propozycją. W Wieleniu odbędzie się Zlot Morsów - musisz tam być. Wydarzenie zorganizowane zostało po to, aby wesprzeć finansowo rehabilitację Pawła Gregora. To co? Widzimy się na morsowaniu?