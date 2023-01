Złote Gody mieszkańców gminy Siedlec - zgłoście się, aby otrzymać medal

50 lat w związku małżeńskim to coś, co warto chwalić i celebrować. W tym roku Złote Gody świętować będą pary, które wzięły ślub w 1973 roku. W związku z tym gmina Siedlec, prosi wszystkich, obchodzących 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego o zgłaszanie się do urzędu, ponieważ takim osobom wręczane są Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Aby otrzymać taki medal, trzeba wyrazić chęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w tej kwestii. Wolę otrzymania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą zgłaszać również pary, które ten Jubileusz obchodziły w poprzednich latach, a do tej pory się nie zgłosiły.