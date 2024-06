Zobacz listę lokali wyborczych w gm. Siedlec. Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w gm. Siedlec - lista

Gminny Ośrodek Kultury

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Głosowanie w wyborach do PE

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.