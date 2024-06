Gmina Siedlec zaprasza na XXII Grójecką Noc Świętojańską

Noc Świętojańska w gminie Siedlec to impreza z ponad 20-letnim stażem! Tegoroczna edycja odbędzie się tradycyjnie przy sali wiejskiej w Grójcu Wielkim. Dla przybywających mieszkańców przygotowano bogaty program artystyczny. Co zaplanowano?

Rozpoczęcie wydarzenia nastąpi o godzinie 16, a zaraz po nim na scenie zaprezentują się dzieci z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Chobienicach. O godzinie 17:30 przed publicznością zaprezentuje się zespół "Gdzie jest G-DUR". Godz. 18:30 to czas dla Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej, a o 20 na scenie stanie gwiazda wieczoru Mariusz Kalaga znany z takich hitów jak: "Jedna z gwiazd", czy "Biegnij nad morze". O 21:30 odbędzie się uroczysty korowód nad rzekę Obrę, ogniste show Matyldy Górskiej, a także inscenizacja w wykonaniu uczniów ze szkoły w Chobienicach, a później już tylko zabawa! Od 22 do tańca porwie mieszkańców zespół A&M.