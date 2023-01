Orszak Trzech Króli w Wolsztynie - wspólne kolędowanie i świętowanie!

W piątek, 6 stycznia, odbył się V Wolsztyński Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą o godzinie 12:30, w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Po mszy, wszyscy uczestnicy otrzymali śpiewniki oraz korony. Następnie wraz z głównymi bohaterami tego dnia, czyli trzema królami, przeszli ulicami miasta w stronę Rynku. Orszak prowadziły piękne konie. A za muzykę odpowiadał Wolsztyński Dom Kultury - kolędy zagrane zostały na gitarze.

Kiedy wszyscy dotarli na Rynek, ks. proboszcz Sławomir Majchrzak rozpoczął krótkie przemówienie, zadał kilka pytań uczestnikom m.in. dzieciom oraz Kacprowi, Melchiorowi i Baltazarowi. Później wszyscy wspólnie odśpiewali znane i lubiane kolędy.

Orszak pomimo niesprzyjającej pogody, przyciągnął sporą liczbę ludzi, co bardzo cieszy, ponieważ bez mieszkańców miasta, to wydarzenie nie miało by takiego klimatu.