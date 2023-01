Pamiętacie wybory Miss Świata Parowozów? Cofnijmy się do 2006 roku Martyna Pawelska

Pamiętacie wybory Miss Świata Parowozów? Cofnijmy się do 2006 roku. Zdjęcia znaleźliśmy "przekopując" archiwalne strony internetowe Urzędu Miejskiego. Co to była za impreza! Rozpoznajecie kogoś?