Pomóżmy walecznej Zuzannie wrócić do zdrowia! Martyna Pawelska

Zuzia jest piękną, wspaniałą, czternastoletnią dziewczyną, która nie może, jak każda nastolatka spotykać się ze znajomymi, chodzić do szkoły, czy angażować się w swoje pasje i marzenia. Życie postawiło przed nią trudną przeszkodę, jaką jest białaczka. Zuzia i jej rodzice każdego dnia walczą o lepsze jutro. Pomóż im, daj nadzieję i wiarę w to, że to lepsze jutro nadejdzie.