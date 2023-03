Rozdawali w Wolsztynie róże z okazji Dnia Kobiet Martyna Pawelska

Wczoraj, z okazji Dnia Kobiet, ulice Wolsztyna przemierzali młodzi mężczyźni, którzy wyposażyli się w piękne kwiaty i rozdawali je jeszcze piękniejszym kobietom. Wszystko po to, aby zobaczyć szczere uśmiechy na wielu twarzach. Takie małe gesty w dzisiejszych czasach są bardzo ważne, ponieważ pozwalają uwierzyć w to, że człowiek dla drugiego człowieka lubi zrobić coś miłego i to bezinteresownie.