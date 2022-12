Szopki bożonarodzeniowe, które możesz zobaczyć w Wolsztynie [ZDJĘCIA] Martyna Pawelska

Mimo iż czas świąt dobiegł końca, to mieszkańcy naszego miasta nadal mogą podziwiać szopki bożonarodzeniowe, które znajdują się w naszym mieście. Niektóre są w kościołach, inne np. na Rynku. Każda z nich jest piękna i godna podziwu. Jeśli ich nie widzieliście, to zapraszamy do galerii.