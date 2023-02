W Dziennym Domu Senior + w Siedlcu nie ma nudy

Działalność ośrodka możliwa jest dzięki dotacji Senior +, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego - zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 , edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”.

We wrześniu 2020 roku odwiedziliśmy placówkę i rozmawialiśmy z jej podopiecznymi. Każdy z nich chwalił sobie to miejsce i bardzo doceniał czas, który może w nim spędzić. Ludzie uczęszczający do ośrodka oraz opiekunki mają miedzy sobą dobre relacje i to w dużej mierze przyczynia się do wspaniałej atmosfery tego miejsca.