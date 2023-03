Majkówka w Wolsztynie 2023. Jakie atrakcje zaplanowano? Sprawdź!

Majówka, to ulubiony czas wszystkich Polaków, który kojarzy się z dobrą zabawą. Co roku w Wolsztynie, z tej okazji, przez kilka dni dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Są koncerty, pokazy, wydarzenia sportowe i wiele, wiele innych. Co przewidziane jest na tegoroczną majówkę? Wolsztyński Dom Kultury uchylił nam rąbka tajemnicy.

Zacznijmy od tego, że będzie ona trwała od 28 do 1 maja. W pierwszy dzień odbędzie się dwu godzinny Maraton Zumby. Następnego dnia w planie jest zjazd starych samochodów, Międzynarodowy Dzień Tańca – występować będą zespoły działające na terenie gminy Wolsztyn. Zaplanowany jest także koncert oraz zabawa taneczna.