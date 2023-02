Świetny wynik Szkoły Podstawowej w Tuchorzy podczas 31. Finału WOŚP

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Tuchorzy założyła swój samodzielny sztab i podjęła się organizacji 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy Tuchorzy i okolic jak zawsze okazali wsparcie.

Tradycyjnie można było skosztować kiełbasę z grilla zafundowanej przez przyjaciela szkoły i przepyszną grochówkę. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się sklepik i kawiarenka. Atrakcjami towarzyszącymi tej imprezie były występy uczniów naszej szkoły i przedszkolaków z Zespołu Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy. Każdy mógł podziwiać i zakupić prace plastyczne wykonane przez dzieci, a także gadżety WOŚP. Gdyby nie ogromne zaangażowanie rodziców, nauczycieli, pracowników, uczniów, wolontariuszy, straży pożarnej oraz wielu sponsorów, nie udałoby się zebrać tak pokaźnej sumy 30.736,55 zł, 10 euro.

-Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować wszystkim za ogromny dar serca oraz samą obecność podczas imprezy. ,,Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" św. Jan Paweł II. Każdemu, kto dołożył do całej akcji nawet symboliczny grosik, czy pomógł w dowolny sposób serdecznie dziękujemy. Bądźmy razem i kwestujmy... do końca świata i o jeden dzień dłużej! Do zobaczenia za rok