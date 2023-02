Wystawa fotografii Wiktorii Leśnik w siedleckim GOK-u

Wiktoria rozpoczęła wydarzenie od podziękowań. Dziękowała przybyłym za obecność oraz wszystkim tym, którzy dzielili się swoim zdjęciami, bo jak podkreśliła, gdyby nie oni, tego dzisiejszego spotkania by nie było. Opowiedziała pokrótce co przedstawia wystawa, a na koniec ściągnęła biały materiał, który zasłaniał to na co wszyscy czekali, czyli stare fotografie w odnowionej wersji.