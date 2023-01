Charytatywny koncert kolęd pt. "Sercem patrz" w Tuchorzy

W piątek, 13 stycznia o godzinie 17 w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła w Tuchorzy miał miejsce charytatywny koncert kolęd pt. "Sercem patrz". Podczas wydarzenia wystąpili uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Tuchorzy. Usłyszeć można było znane i lubiane kolędy oraz pastorałki. Wychowankowie placówki grali na takich instrumentach, jak skrzypce, keyboard, gitara klasyczna, ukulele.

Oczywiście duże uznanie należy się nauczycielom, którzy czuwali nad całą imprezą. Przygotowywali artystów oraz pilnowali, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Koncert został zorganizowany głównie po to, aby wesprzeć finansowo leczenie Małgosi i Maika - są to mieszkańcy miejscowości, w której odbywał się koncert. Po kościele, w trakcie koncertu, chodziły dziewczęta z ósmej klasy i zbierały pieniądze do puszek, a w zamian wręczały słodki podarunek.