Co i kiedy zjemy w restauracji na wolsztyńskim dworcu? Martyna Pawelska

Urząd Miejski w Wolsztynie

Restauracja na dworcu w Wolsztynie była tematem wielu dyskusji. Głównym problemem było odnalezienie najemcy, który tchnął by w ten lokal życie. Stworzył w nim coś, co będzie miało powodzenie wśród naszych mieszkańców, ale także przyjezdnych. Aktualnie problem się rozwiązał. Znalazła się firma, która otworzy tam swoją działalność. Sprawdźcie co będzie można zjeść w nowopowstałej restauracji oraz od kiedy korzystanie z jej usług będzie możliwe!