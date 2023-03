Konkurs pt. "Śledzik i pasztecik" dla KGW z gminy Przemęt

Co to było za kulinarne wydarzenie! W sobotę, 19 marca 2023 r. w sali wiejskiej w Nowej Wsi odbył się konkurs kulinarny pt. „Śledzik i pasztecik”. Między sobą rywalizowało 19 drużyn z KGW z: Barchlina, Biskupic, Błotnicy, Borku, Bucza, Kaszczoru, Kluczewa, Moch, Nowej Wsi, Osłonina, Perkowa, Popowa Starego, Przemętu, Radomierza, Siekowa, Siekówka, Solca, Solca Nowego i Starkowa. Oficjalnie zmagania otworzyła koordynator kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Przemęt Elwira Michalewicz. Do spotkania dołączyli również: wójt Janusz Frąckowiak, radna Joanna Koziołek oraz sołtys Nowej Wsi Mariusz Michalewicz.